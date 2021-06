Пикетчик стоял возле памятника с табличкой "Wake up we have a tsar again". На русский это переводится как "Проснись, у нас опять царь".

Пикет продлился не более 10 секунд. Ведь полицейские сразу подошли к Осипову и отвели его в участок. Там составили протокол о его участии в несогласованной публичной акции.

Сейчас мужчину уже выпустили из участка. Тверской районный суд Москвы должен рассмотреть дело 17 июня.

Согласно закону России, одиночные пикеты не требуют согласования. В то же время проведение акций на Красной площади и в других районах, расположенных возле Кремля, определяет лично президент России.



Полиция задерживает пикетчика / Фото "ОВД-инфо"

Кстати, политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Кремль боится протестов в России, но они не являются критическими для власти.