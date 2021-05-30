В России отказались возбуждать дело по материалам проверки в отношении полицейского. Об этом в соцсетях сообщил правозащитник Динар Идрисов.

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Личность силовика до сих пор не идентифицировали

По его словам, личность силовика до сих пор не идентифицировали. Известно только то, что когда он приходил извиняться перед женщиной, то назвался "Колей".

"Лицо "Коли" не могли установить ни сотрудники 76-го отдела полиции, ни их коллеги из Управления безопасности Главного управления Министерства внутренних дел, ни следователи и руководство отдела следственного комитета Центрального района Санкт-Петербурга", – написал Идрисов в публикации.

Первичный материал проверки стал шариком для своеобразного пинг-понга между указанными правоохранительными ведомствами,

– подчеркнул правозащитник.

Идрисов обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против силовика. Ранее с соответствующим заявлением обращалась и сама пострадавшая. Она также подала иск о взыскании с государства морального и материального ущерба.

О каком инциденте говорится

Во время протестов в поддержку Навального омоновец жестоко ударил ногой женщину в живот.

Сразу после инцидента митингующую госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой от удара об асфальт. Но позже ее состояние улучшилось.

Позже стало известно, что женщина планирует пожаловаться на случай правоохранителям, чтобы узнать, кто именно напал на нее.

Известно, что нападавший приходил к пострадавшей в больничную палату, чтобы извиниться. Он объяснил свои действия тем, что якобы за 5 минут до того залили газом и его забрало запотело. Несмотря на это, на видео видно, что соответствующая часть шлема у силовика поднята вверх.

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