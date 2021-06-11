Подруга активіста Анастасія Михайлова розповіла виданню, що чоловік стріляв з пістолета з холостими патронами.

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У Москві чоловік вистрелив собі у голову

За її словами, спочатку Крисевич зробив два попереджувальні постріли в повітря, згодом вистрелив собі у голову.

Після інциденту поліція одразу повалила його на землю та затримала. Сам активіст не постраждав.

З Павлом все добре, він не постраждав. Це просто акція,

– зазначила Михайлова.

Мета акції протесту

Акція була спрямована на підтримку політв'язнів.

Перед тим, як вистрілити собі в голову, Крисевич виголосив маніфест: "Перед кремлівською завісою підуть постріли".

Зверніть увагу! У Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував накласти на себе руки. Він встав на лавку для підсудних та встромив ручку собі в горло.

У Москві чоловік вистрелив собі у голову: дивіться відео