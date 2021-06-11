Подруга активіста Анастасія Михайлова розповіла виданню, що чоловік стріляв з пістолета з холостими патронами.
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У Москві чоловік вистрелив собі у голову
За її словами, спочатку Крисевич зробив два попереджувальні постріли в повітря, згодом вистрелив собі у голову.
Після інциденту поліція одразу повалила його на землю та затримала. Сам активіст не постраждав.
З Павлом все добре, він не постраждав. Це просто акція,
– зазначила Михайлова.
Мета акції протесту
Акція була спрямована на підтримку політв'язнів.
Перед тим, як вистрілити собі в голову, Крисевич виголосив маніфест: "Перед кремлівською завісою підуть постріли".
У Москві чоловік вистрелив собі у голову: дивіться відео