В Москве прорвали заграждение силовиков: полиция вытеснила толпу
В России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве полиция перекрыла Страстной бульвар и проход к Манежной площади – митингующие прорвали заграждения силовиков, однако впоследствии полиция вытеснила толпу к памятнику Высоцкого и в сторону Петровского бульвара.
После прорыва на Страстном бульваре начались жесткие столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов, информирует 24 канал.
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По данным телеграм-канала Avtozak LIVE, митингующие на Страстном бульваре начали бросать в силовиков петарды. Омоновцы жестко разгоняли собравшихся еще до официального начала акции.
Вытеснение митингующих силовиками: видео
Столкновения на Страстном бульваре: смотрите видео
Протесты в Москве: главное
В столице России силовики с самого утра готовились к задержаниям – очевидцы заметили тяжелую бронетехнику, которая двигалась в направлении Москвы.
В соцсетях люди пожаловались на перебои в работе Twitter и крупнейших мобильных операторов в Москве. Также силовики закрывали несколько станций метро, но впоследствии они начали работать в штатном режиме.
По предварительным подсчетам, на акцию протеста в столице России вышли более 40 тысяч человек.
Акции протеста в России: что надо знать
- В Россию 17 января вернулся оппозиционер Алексей Навальный, находившийся в Германии после отравления. Его задержали в тот же день в аэропорту во время прохождения паспортного контроля.
- Впоследствии в видеообращении Навальный призвал россиян выходить на акции протеста. Задержание сторонников оппозиционера начались еще 21 января, тогда силовики обвинили пресс-секретаря оппозиционера в "подстрекательстве людей к участию в несанкционированной акции".
- 23 января в ряде городов России проходят протесты в поддержку Алексея Навального. В Москве, Санкт-Петербузре и других российских городах уже задержали сотни человек.
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