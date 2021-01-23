В России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве полиция перекрыла Страстной бульвар и проход к Манежной площади – митингующие прорвали заграждения силовиков, однако впоследствии полиция вытеснила толпу к памятнику Высоцкого и в сторону Петровского бульвара.

После прорыва на Страстном бульваре начались жесткие столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов, информирует 24 канал.

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По данным телеграм-канала Avtozak LIVE, митингующие на Страстном бульваре начали бросать в силовиков петарды. Омоновцы жестко разгоняли собравшихся еще до официального начала акции.

Вытеснение митингующих силовиками: видео



Столкновения на Страстном бульваре: смотрите видео​

Протесты в Москве: главное

В столице России силовики с самого утра готовились к задержаниям – очевидцы заметили тяжелую бронетехнику, которая двигалась в направлении Москвы.

В соцсетях люди пожаловались на перебои в работе Twitter и крупнейших мобильных операторов в Москве. Также силовики закрывали несколько станций метро, но впоследствии они начали работать в штатном режиме.

По предварительным подсчетам, на акцию протеста в столице России вышли более 40 тысяч человек.

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