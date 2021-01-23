У Москві прорвали загородження силовиків: поліція витіснила натовп
У Росії тривають протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У Москві поліція перекрила Страсний бульвар і прохід до Манежної площі – мітингувальники прорвали загородження силовиків, проте згодом поліція витіснила натовп до пам'ятника Висоцького і в сторону Петровського бульвару.
Після прориву на Страсному бульварі почалися жорсткі сутички протестувальників з поліцією. Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, інформує 24 канал.
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За даними телеграм-каналу Avtozak LIVE, мітингувальники на Страсному бульварі почали кидати в силовиків петарди. Омонівці жорстко розганяли присутніх ще до офіційного початку акції.
Витіснення мітингувальників силовиками: відео
Сутички на Страсному бульварі: дивіться відео
Протести у Москві: головне
У столиці Росії силовики із самого ранку готувалися до затримань – очевидці помітили важку бронетехніку, яка рухалася у напрямку Москви.
У соцмережах люди поскаржилися на перебої в роботі Twitter та найбільших мобільних операторів у Москві. Також силовики закривали декілька станцій метро, але згодом вони почали працювати у штатному режимі.
За попередніми підрахунками, на акцію протесту у столиці Росії вийшли понад 40 тисяч людей.
Акції протесту у Росії: що треба знати
- У Росію 17 січня повернувся опозиціонер Олексій Навальний, який перебував в Німеччині після отруєння. Його затримали того ж дня в аеропорту під час проходження паспортного контролю.
- Згодом у відеозверненні Навальний закликав росіян виходити на акції протесту. Затримання прихильників опозиціонера розпочалися ще 21 січня, тоді силовики звинуватили прессекретарку опозиціонера у "підбурюванні людей до участі у несанкціонованій акції".
- 23 січня у низці міст Росії проходять протести на підтримку Олексія Навального. У Москві, Санкт-Петербузрі та інших російських містах вже затримали сотні людей.
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