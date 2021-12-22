Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. Он отметил, что лидер США пообещал рекомендовать Украине соблюдать Минские договоренности.

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"Эти заявления Россия вырывала из США в течение полугода. Помните, как на конференции в Женеве Путин сказал, что ему кажется, что Байден согласен с ним в вопросе минских соглашений и тем, что они являются альтернативой. Через 2 часа Байден сказал нечто подобное и на своей пресс-конференции", – сказал Пионтковский.

За новое безумие России есть ответственные

Пионтковский рассказал, что уже 21 декабря на пресс-конференции Минобороны России Путин проговорился, что чуть ли не сам Байден его попросил организовать переговоры о якобы угрозах для Кремля. Политолог добавил, что ранее перед Белым домом Байден сказал совершенно безумную вещь, что договорится о саммите ведущих стран НАТО и России.

Москве удалось на уровне Байдена перевести повестку дня в свою пользу. Байден говорил не о преступлении России против Украины и Грузии, а о каких-то угрозах для нее со стороны Запада. Вспомните оккупацию Крыма и это "страшное" НАТО. Все его руководители, начиная с Обамы, звонили Турчинову и другим украинским лидерам и уговаривали не стрелять. Андрей Пионтковский Политолог

По словам Пионтковского, заявления Байдена на брифинге с Джоном Салливаном, который обеспечивает связь Байдена и Москвы, и уступки чрезвычайно оживили российскую верхушку. Он добавил, что все безумие полностью на ответственности этих двух людей.

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