Судя по реакции властей, когда за считанные часы подозреваемый был задержан в Турции, то это означает, что это точно был офицер ГРУ, сказал 24 Каналу ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян. Отметим, что сам топ-чиновник заявил, что с ним якобы все в порядке, а взорванная машина – не его.

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Какой мотив подрыва

На опубликованных кадрах подрыва видно, что человек с оторванными ногами моментально из рубашки делает себе жгуты. Это свидетельствует о профессиональной тактической подготовке.

Это реальный офицер, который прошел не одну боевую точку. Казалось бы, контузия, шок, но он не растерялся. У него мозг работает на автомате. Он сам себе накладывает жгуты,

– сказал Асланян.

В России, где нет уважения к личности, власть сверху показывает, что человек ничто, его можно растоптать. Человек постоянно унижен и не имеет прав. Поэтому даже не обязательно быть офицером ГРУ, чтобы нарваться на взрывчатку у себя в автомобиле.

Вычислить конкретно этого офицера ГРУ, понять, чем он занимается и насколько он виноват перед Украиной – это очень высокий уровень разведывательных данных. Вряд ли этот офицер стоит такого,

– отметил ведущий "Ходорковский Live".

Поэтому вполне вероятен бытовой расклад. Когда мужчину надо было просто "убрать", потому что, например, он должен деньги, то есть качество скромные бытовые аспекты.

"Ты можешь быть прославленным генералом, а тебя убьют только из-за того, что ты в пробке криво посмотрел на красивую девушку, муж которой тебя приревновал. Это нормально, по русски", – добавил Асланян.