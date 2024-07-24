Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал. О том, что Торгашов является офицером ГРУ писали местные телеграмм-каналы, ссылаясь на собственные источники. По некоторым данным, он в 2016 году получал доход в воинской части 45807 как старший офицер.

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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве

Согласно обнародованной информации, подозреваемого в подрыве машины в Москве зовут Евгений Серебряков. Как сообщил глава турецкого МИД, запрос о его задержании поступил в турецкое подразделение Интерпола из национального бюро Интерпола по России.

Предварительно, Серебряков прилетел в Турцию рейсом "Москва – Бодрум" и в 09:40 по местному времени уже покинул помещение аэропорта. Видео задержания подозреваемого опубликовал министр внутренних дел страны Али Йерликая в соцсети "Х".

Задержание подозреваемого в подрыве: смотрите видео

Глава враждебного ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый в причастности к взрыву сбежал в Турцию. По его словам, сейчас идет работа с местными властями по возвращению вероятного преступника в страну-агрессора, поскольку подозреваемый – гражданин России.