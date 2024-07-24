Сначала СМИ писали, что в ней находился заместитель начальника 89 радиоцентра воинской части спутниковой связи России Андрей Торгашов. Однако другой ресурс впоследствии объяснил, что на самом деле пострадал его тезка, передает 24 Канал.

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Вероятно, в результате взрыва пострадал офицер ГРУ

Отмечается, что путаница возникла после того, как одно из российских изданий написало, что на улице, где произошел взрыв, проживал "заместитель начальника ПДРЦ воинской части 33790". До этого другие издания СМИ называли только имя и фамилию пострадавших – Андрея Торгашова и его жены Майи.

Как выяснилось, на Синявинской улице живет и другой Андрей Торгашов. И он является владельцем серебристой Toyota Land Cruiser Prado 2009 года выпуска. Машину именно такого цвета взорвали в среду, об этом свидетельствуют видео очевидцев.

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О том, что Торгашов является офицером ГРУ, писали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. По некоторым данным, он в 2016 году получал доход в воинской части 45807 как старший офицер. В то же время по состоянию на сейчас с ним невозможно связаться.

Более того, у Торгашова из Центра управления стратегическими ракетными войсками нет Toyota Land Cruiser, проживает он в ЗАО "Восток", а его жену, вероятно, зовут не Майя, о чем, как отмечается, свидетельствуют данные из открытых источников.

Таким образом автомобиль Toyota Land Cruiser, который взорвали в Москве утром 24 июля, скорее всего, принадлежит офицеру Андрею Торгашову, работающему в штаб-квартире Главного управления Генштаба вражеского Минобороны, известном как ГРУ.