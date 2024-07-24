Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Про те, що Торгашов є офіцером ГРУ писали місцеві телеграм-канали, посилаючись на власні джерела. За деякими даними, він у 2016 році отримував дохід у військовій частині 45807 як старший офіцер.

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У Туреччині затримали підозрюваного в підриві автомобіля офіцера ГРУ в Москві

Згідно з оприлюдненою інформацією, підозрюваного у підриві машини в Москві звуть Євген Серебряков. Як повідомив очільник турецького МЗС, запит про його затримання надійшов до турецького підрозділу Інтерполу з національного бюро Інтерполу щодо Росії.

Попередньо, Серебряков прилетів до Туреччини рейсом "Москва – Бодрум" і о 09:40 за місцевим часом вже залишив приміщення аеропорту. Відео затримання підозрюваного опублікував міністр внутрішніх справ країни Алі Йєрлікая у соцмережі "Х".

Затримання підозрюваного у підриві: дивіться відео

Глава ворожого ФСБ Алєксандр Бортніков підтвердив, що підозрюваний у причетності до вибуху втік до Туреччини. За його словами, наразі триває робота з місцевою владою стосовно повернення ймовірного злочинця до країни-агресорки, оскільки підозрюваний – громадянин Росії.