Як зазначають росЗМІ, Торгашов вижив, але залишився без ніг.

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що вибух стався на парковці біля одного із житлових комплексів. Попередньо, до автівки Toyota Land Cruiser невідомі прикріпили вибуховий пристрій. Перед тим, як прибули екстренні служби, перехожі витягнули військовика з пошкодженого автомобіля. Також в автівці перебувала жінка. Ймовірно, його дружина. Її теж поранено.

49-річного Торгашова госпіталізували з травматичною ампутацією стоп.

Перехожі витягають Торгашова з авто: дивіться відео

На півночі Москви вибухнула автівка військового топчиновника: дивіться відео

Тим часом офіційні джерела російської влади підтвердили вибух на півночі Москви, який стався внаслідок детонації предмета, встановленого на автомобілі. Також повідомляється про двох постраждалих. Щоправда, пропагандисти Кремля не уточнюють, що йдеться саме про військового начальника та його дружину. Слідчий комітет розпочав розслідування за фактом замаху на вбивство.

Кадри з місця вибуху на вулиці Синявській / Фото ЗМІ

Нагадаємо, що навесні на Запоріжжі підірвали місцевого "депутата"-колаборанта від путінської "Єдіной Расії".