Судячи з реакції влади, коли за лічені години підозрюваного затримали в Туреччині, то це означає, що це точно був офіцер ГРУ, сказав 24 Каналу ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян. Зазначимо, що сам топчиновник заявив, що з ним нібито все у порядку, а підірвана автівка – не його.

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Який мотив підриву

На опублікованих кадрах підриву видно, що людина з відірваними ногами моментально з сорочки робить собі джгути. Це свідчить про професійну тактичну підготовку.

Це реальний офіцер, який пройшов не одну бойову точку. Здавалося б, контузія, шок, але він не розгубився. У нього мозок працює на автоматі. Він сам собі накладає джгути,

– мовив Асланян.

У Росії, де немає поваги до особистості, влада зверху показує, що людина ніщо, її можна розтоптати. Людина постійно принижена й не має прав. Тому навіть не обов'язково бути офіцером ГРУ, щоб нарватися на вибухівку у себе в автомобілі.

Вичислити конкретно цього офіцера ГРУ, зрозуміти, чим він займається і наскільки він винен перед Україною – це дуже високий рівень розвідувальних даних. Навряд чи цей офіцер вартий такого,

– зауважив ведучий "Ходорковський Live".

Тож цілком ймовірний побутовий розклад. Коли чоловіка треба було просто "прибрати", бо, наприклад, він винен гроші, тобто якість скромні побутові аспекти.

"Ти можеш бути прославленим генералом, а тебе уб'ють тільки через те, що ти у заторі криво подивився на красиву дівчину, чоловік якої тебе приревнував. Це нормально, по руські", – додав Асланян.