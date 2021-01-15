Утром 15 января в Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Причина – 2 его твитта после самосожжения журналистки Ирины Славиной.

В России задержали оператора Зеленского: детали

О задержании Павла Зеленского и возбуждении против него дела за призывы к экстремизму сообщает Zona Media.

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Задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией из-за того, что он опубликовал в твиттере 2 сообщения после самосожжения журналистки Ирины Славиной в октябре 2020 года.

Ирина, извините, что позволяем это. Этими словами Я прошу всех нас встать, проснуться, перестать чирикать и переживать. Давайте п****** эту недовласть,

- писал тогда Зеленский.

Из дома его увезли в управление Следственного комитета Москвы. По словам адвоката Мансура Гильманова, правоохранители при задержании избили оператора и заставили его разблокировать смартфон.

Следователь не дал прибывшим врачам скорой помощи госпитализировать Зеленского, подчеркивая, что тот задержан.

Кроме того, обыск прошел в квартире матери оператора.

Как на это отреагировал Алексей Навальный

Оппозиционер в своем твиттере прокомментировал обыски и задержание Зеленского.

Навальный считает, что оператор написал все правильно, ведь Следственный комитет довел Славину до самоубийства.

Справка. Редактор русского издания Koza Press Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя у здания МВД. Перед самоубийством она написала, что в своей смерти просит винить Россию. Больше об этом читайте по ссылке.