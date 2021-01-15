В Москве задержали Зеленского – оператора Фонда борьбы с коррупцией
Утром 15 января в Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Причина – 2 его твитта после самосожжения журналистки Ирины Славиной.
В России задержали оператора Зеленского: детали
О задержании Павла Зеленского и возбуждении против него дела за призывы к экстремизму сообщает Zona Media.
Читайте также Навального хотят задержать сразу после прибытия в Россию
Задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией из-за того, что он опубликовал в твиттере 2 сообщения после самосожжения журналистки Ирины Славиной в октябре 2020 года.
Ирина, извините, что позволяем это. Этими словами Я прошу всех нас встать, проснуться, перестать чирикать и переживать. Давайте п****** эту недовласть,
- писал тогда Зеленский.
Из дома его увезли в управление Следственного комитета Москвы. По словам адвоката Мансура Гильманова, правоохранители при задержании избили оператора и заставили его разблокировать смартфон.
Следователь не дал прибывшим врачам скорой помощи госпитализировать Зеленского, подчеркивая, что тот задержан.
Кроме того, обыск прошел в квартире матери оператора.
Как на это отреагировал Алексей Навальный
- Оппозиционер в своем твиттере прокомментировал обыски и задержание Зеленского.
- Навальный считает, что оператор написал все правильно, ведь Следственный комитет довел Славину до самоубийства.
Поделиться новостью