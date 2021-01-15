Вранці 15 січня в Москві затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського. Причина – 2 його твіти після самоспалення журналістки Ірини Славіної.

У Росії затримали оператора Зеленського: деталі

Про затримання Павла Зеленського та порушення проти нього справи за заклики до екстремізму повідомляє Zona Media.

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Затримали оператора Фонду боротьби з корупцією через те, що він опублікував у твіттері 2 дописи після самоспалення журналістки Ірини Славіної у жовтні 2020 року.

Ірино, вибачте, що дозволяємо це. Цими словами я прошу всіх нас встати, прокинутися, перестати твітити й електронно переживати. Давайте п****** цю недовладу,

– писав тоді Зеленський.

З дому його відвезли в управління Слідчого комітету Москви. За словами адвоката Мансура Гільманова, правоохоронці при затриманні побили оператора і змусили його розблокувати смартфон.

Слідчий не дав прибулим лікарям швидкої допомоги госпіталізувати Зеленського, наголошуючи, що він затриманий.

Крім того, обшук пройшов у квартирі матері оператора.

Як на це відреагував Олексій Навальний

Опозиціонер у своєму твіттері прокоментував обшуки та затримання Зеленського.

Навальний вважає, що оператор написав усе правильно, адже слідчий комітет довів Славіну до самогубства.

Довідка. Редакторка російського видання Koza Press Ірина Славіна 2 жовтня 2020 року підпалила себе біля будівлі МВС. Перед самогубством вона написала, що у своїй смерті просить звинувачувати Росію. Більше про це читайте за посиланням.