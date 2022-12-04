Сезон пожаров продолжается: в Москве мощно горел автобус

В Москве утром 4 декабря загорелся автобус. Огонь полностью охватил транспорт. Видео сильного пожара обнародовали в соцсетях.

Автобус вспыхнул посреди дороги в районе станции метро "Молодежная" в Москве. Об этом сообщили росСМИ.

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Как в Москве загорелся автобус

На обнародованном видео видно, как пламя сначала охватило переднюю часть кузова, а дальше и весь автобус. Густой черный дым быстро поднялся к небу.

В департаменте транспорта заявили, что на момент пожара пассажиров внутри вроде как не было.

Огонь уже локализовали. Что же стало причиной возгорания, устанавливают.

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Как горел автобус в Москве: смотрите видео

В последнее время в оккупантов все чаще что-то пылает

2 декабря в Москве загорелся мясокомбинат. Огонь охватил здание завода. Позже в росСМИ и силовых структурах уточнили, что пожар произошел на Микояновском мясокомбинате. Кстати, несмотря на заявления официальных структур, что "пострадавших нет", на место инцидента выехало сразу несколько карет скорой помощи. Кроме того, с огнем отправили бороться сотню пожарных и 30 единиц техники.

Перед этим, 1 декабря, в Подмосковье загорелся цех по производству пластика. Площадь пожара достигла 450 квадратных метров.

Днем раньше пылало в Волгограде. Огонь был настолько мощным, что, чтобы потушить его, пришлось привлекать пожарный поезд. Тем временем у местных жителей началась истерика, мол, боятся загрязнения воздуха. Дело в том, что горел склад пластика. Площадь пожара – более 1,5 тысячи квадратных метров.

Ночью 30 ноября в Перми горела ТЭЦ-9. Сообщили о минимум трех пострадавших. Один из них погиб.

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