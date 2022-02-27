О потерях со стороны России во время брифинга 27 февраля заговорил официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков.

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К сожалению, есть погибшие и раненые,

– признался россиянам Конашенков.

Также он добавил, что знает о "немногих захваченных российских военнослужащих".

Правда, Конашенков не назвал число погибших россиян. Поэтому мы можем напомнить.

Потери российской армии

Согласно данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 27 февраля за 3 дня вторжения погибли 4 300 российских военных.

Также за 3 дня российской агрессии армия Путина потеряла:

27 самолетов,

26 вертолетов,

146 танков,

706 боевых бронированных машин,

49 пушек,

1 ЗРК "Бук",

4 "Града",

2 корабля/катера.

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку в первую очередь командиры сосредотачиваются на ведении боя, а не на подсчетах.