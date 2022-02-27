Про втрати з Боку Росії під час брифінгу 27 лютого заговорив офіційний представник Міноборони країни-агресорки Ігор Конашенков.

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На жаль, є загиблі та поранені,

– зізнався росіянам Конашенков.

Також він додав, що знає про "небагатьох захоплених російських військовослужбовців".

Щоправда, Конашенков не назвав кількість загиблих росіян. Тож ми можемо нагадати.

Втрати російської армії

Згідно з даними Міноборони України, станом на ранок 27 лютого за 3 дні вторгнення загинули 4 300 російських військових.

Також за 3 дні російської агресії армія Путіна втратила:

27 літаків,

26 гелікоптерів,

146 танків,

706 бойових броньованих машин,

49 гармат,

1 ЗРК "Бук",

4 "Гради",

2 кораблі/катери.

Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки в першу чергу командири зосереджуються на веденні бою, а не на підрахунках.

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