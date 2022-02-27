Про втрати з Боку Росії під час брифінгу 27 лютого заговорив офіційний представник Міноборони країни-агресорки Ігор Конашенков.
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На жаль, є загиблі та поранені,
– зізнався росіянам Конашенков.
Також він додав, що знає про "небагатьох захоплених російських військовослужбовців".
Щоправда, Конашенков не назвав кількість загиблих росіян. Тож ми можемо нагадати.
Втрати російської армії
Згідно з даними Міноборони України, станом на ранок 27 лютого за 3 дні вторгнення загинули 4 300 російських військових.
Також за 3 дні російської агресії армія Путіна втратила:
- 27 літаків,
- 26 гелікоптерів,
- 146 танків,
- 706 бойових броньованих машин,
- 49 гармат,
- 1 ЗРК "Бук",
- 4 "Гради",
- 2 кораблі/катери.
Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки в першу чергу командири зосереджуються на веденні бою, а не на підрахунках.
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