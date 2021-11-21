Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин говорит очередные утверждения о якобы "радикальном национализме и русофобии" украинской власти. Москва продолжает тезисы о "деструктивной политике".

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Несмотря на 8 лет российско-украинской войны, Гребенкин считает, что Россию безосновательно называют "агрессором". Это, по его словам, плохо влияет на обстановку на границе.

О какой опасности говорят в Кремле

Российский чиновник заявил, что выросли риски провокаций на крымском направлении и касательно объектов в Азовском и Черном морях.

Кроме того, Гребенкин говорит о каналах незаконного перемещения оружия на границе, а также о боеприпасах и взрывчатых веществах. Он говорит и об опасности контрабанды наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.

Что этому предшествовало