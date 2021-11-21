Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребенкін говорять чергові твердження про нібито "радикальний націоналізм та русофобію" української влади. Москва продовжує тези про "деструктивну політику".
Важливо Хочуть взяти Україну в кільце: показали карту шляхів, звідки Росія може напасти
Попри 8 рік російсько-української війни, Гребенкін вважає, що Росію безпідставно називають "агресором". Це, за його словами, погано впливає на обстановку на кордоні.
Про яку небезпеку говорять у Кремлі
Російський чиновник заявив, що зросли ризики провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів в Азовському та Чорному морях.
Крім того, Гребенкін каже про канали незаконного переміщення зброї на кордоні, а також – боєприпасів та вибухових речовин. Він говорить й про небезпеку контрабанди наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.
Що цьому передувало
- У розвідці заявили, що Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що напад Москви може стати наймасштабнішим від 2014 року.
- Держава-агресорка сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Розвідник зауважував, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною зусиль Росії.
- Річ у тім, що російські сили є й біля кордону з Білоруссю. Таким чином Росія нібито намагається взяти Україну в кільце.