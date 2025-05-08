Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Moscow Times.

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Россиянам глушат связь перед парадом в Москве

В России уже есть проблемы со связью. 5 мая были зафиксированы перебои в работе мобильных операторов T2, МТС и Beeline.

Два крупнейших мобильных оператора анонимно сообщили СМИ, что в Москве 9 мая не будет работать не только мобильный интернет, но и вся сотовая связь. Они говорят, что раньше такое было разве в регионах.

9 мая без связи жители и гости столицы могут остаться как минимум с 9 утра до 12 – 13 часов дня. "Москву так раньше не накрывали, на регионах тренировались", – сказал один из собеседников.

Интересно, что выключить могут и домашний интернет. Похоже было в Беларуси в 2020 году. Покупка новых сим-карт или установка VPN не помогут – заглушат буквально все.

Также известно, что в России с 7 по 9 мая может быть ограничен доступ к банковским приложениям.