Об этом рассказал политолог Игорь Чаленко, в эфире 24 каналу. Он также отметил, что украинцы точно сломали боевой дух оккупантов.

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"Мы уже не говорим о гордости Черноморского флота России, который явно уничтожили. Появилась неофициальная информация об отстранении руководства Черноморского флота, но как бы там ни было – правительственный борт действительно прибыл в Севастополь и разборки там только начинаются",

– объясняет политолог.

Украина сломала российскую идеологию вдребезги

По словам Чаленко, этот удар – сломал всю идеологию крепости не только сильной армии, но и "легендарного" Черноморского флота.

Потопление крейсера "Москва" в 110-ю годовщину затопления "Титаника" – просто джекпот, украинцы молодцы,

– отмечает Игорь Чаленко.

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