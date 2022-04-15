Про це розповів політологі Ігор Чаленко, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що українці точно зламали бойовий дух окупантів.

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"Ми вже не говоримо про гордість Чорноморського флоту Росії, який вочевидь знищили. З'явилась неофіційна інформація про відсторонення керівництва Чорноморського флоту, але хай там як – урядовий борт справді прибув до Севастополя і розбірки там лише починаються",

– пояснює політолог.

Україна зламала російську ідеологію вщент

За словами Чаленка, цей удар – зламав усю ідеологію міцності не лише сильної армії, а й "легендарного" Чорноморського флоту.

Потоплення крейсера "Москва" у 110-ту річницю затоплення "Титаніка" – просто джекпот, українці молодці,

– зазначає Ігор Чаленко.

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