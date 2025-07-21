Улицы Москвы ушли под воду, водители вынуждены покидать машины. Соответствующие кадры распространяют телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о потопе в Москве?

В Подмосковье из-за непогоды обвалился мост, в результате чего часть села Алексино, а также СНТ "Верейское" и "Исьма" оказались отрезанными от сообщения.

Автомобили движутся по затопленным улицам: смотрите видео

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Напомним, ливень с градом накрыл Москву после рекордной температуры в 34,6 градуса тепла 12 июля, что превысило показатель 1903 года. В результате непогоды подтоплены дороги, повалены деревья, опрокинуты временные сооружения, в частности металлические гаражи.