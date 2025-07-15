24 Канал собрал детали о затоплении российской столицы.

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Какова ситуация в Москве после ливня 15 июля?

Непогода заставила россиян понервничать. Городской транспорт задерживается, на части железной дороги в сторону области отключалась электроэнергия. Поезда до аэропорта "Шереметьево" также не ездят. Рядом с Останкинской башней ударила молния.

Ливень в Москве 15 июля и его последствия: смотрите видео

Реки вышли из берегов, вследствие чего были перекрыты шоссе, а некоторые станции метро не работали из-за поваленных деревьев.

В один из вагонов метро в Москве натекла вода во время ливня: смотрите видео

За два часа в городе выпала месячная норма осадков. Дождь прогнозируют до конца суток. Но несмотря на ливни в городе держится жара +30 градусов.

Вестибюль станции метро "Рижская" закрыли. Люди сняли, как они шли в метро.

Это ваще!

– делятся впечатлениями парни.

Пассажиры пробуют добраться до метро: смотрите видео (осторожно, ругань!)

В одном из бизнес-центров видно, как вода стоит прямо за дверью, выйти уже невозможно.

Офисные работники попали в "аквариум" в Москве: смотрите видео

Некоторые все же пытаются идти по улице, хотя воды там по колено, если не больше.

Ситуация в Москве после дождя 15 июля: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Российские СМИ пишут, что популярный среди элиты и богемы микрорайон Патриаршие пруды превратился в настоящие пруды. Хотя в этой местности есть пруд и парк, но вода пошла по улицам.

Это море, это река! Смотрите, на Патриках люди плавают!

– кричат жители Москвы.

В Москве затопило элитный район: смотрите видео

"Водопад" после ливня возле одного из жилых комплексов: смотрите видео

В другом месте жители вообще решили возвести "плотину", поскольку парковку затапливает.

Затопленная парковка в Москве и "плотина" для защиты машин / Фото росСМИ

А в одном из ЖК вода попала внутрь.

Московский ЖК затапливает: смотрите видео

Забавно, но также есть информация, что в Государственной думе затопило курилку.