24 Канал зібрав деталі щодо затоплення російської столиці.
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Яка ситуація в Москві після зливи 15 липня?
Негода змусила росіян понервувати. Міський транспорт затримується, на частині залізниці в бік області відключалася електроенергія. Поїзди до аеропорту "Шереметьєво" також не їздять. Поруч з Останкінською вежею ударила блискавка.
Злива у Москві 15 липня та її наслідки: дивіться відео
Річки вийшли з берегів, унаслідок чого були перекриті шосе, а деякі станції метро не працювали через повалені дерева.
В один із вагонів метро у Москві натекла вода під час зливи: дивіться відео
За дві години в місті випала місячна норма опадів. Дощ прогнозують до кінця доби. Та попри зливи в місті тримається спека +30 градусів.
Вестибюль станції метро "Ризька" закрили. Люди зафільмували, як вони йшли до метро.
Ета ващє!
– діляться враженнями хлопці.
Пасажири пробують дістатися метро: дивіться відео (обережно, лайка!)
В одному з бізнес-центрів видно, як вода стоїть просто за дверима, вийти вже неможливо.
Офісні робітники потрапили в "акваріум" у Москві: дивіться відео
Дехто все ж намагається йти по вулиці, хоча води там по коліно, якщо не більше.
Ситуація у Москві після дощу 15 липня: дивіться відео (обережно, лайка!)
Російські ЗМІ пишуть, що популярний серед еліти та богеми мікрорайон Патріарші пруди перетворився на справжні ставки. Хоча в цій місцевості є ставок і парк, але вода пішла по вулицях.
Це море, це річка! Дивіться, на Патриках люди плавають!
– кричать жителі Москви.
У Москві затопило елітний район: дивіться відео
"Водоспад" після зливи біля одного із житлових комплексів: дивіться відео
В іншому місці жителі узагалі вирішили звести "плотину", оскільки парковку затоплює.
Затоплена парковка у Москві та "плотина" для захисту машин / Фото росЗМІ
А в одному з ЖК вода потрапила всередину.
Московський ЖК затоплює: дивіться відео
Кумедно, але також є інформація, що у Державній думі затопило курилку.