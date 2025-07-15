24 Канал зібрав деталі щодо затоплення російської столиці.

Дивіться також У Харкові – апокаліпсис: місто накрила негода, подекуди зникло світло, є жертва та постраждалі

Яка ситуація в Москві після зливи 15 липня?

Негода змусила росіян понервувати. Міський транспорт затримується, на частині залізниці в бік області відключалася електроенергія. Поїзди до аеропорту "Шереметьєво" також не їздять. Поруч з Останкінською вежею ударила блискавка.

Злива у Москві 15 липня та її наслідки: дивіться відео

Річки вийшли з берегів, унаслідок чого були перекриті шосе, а деякі станції метро не працювали через повалені дерева.

В один із вагонів метро у Москві натекла вода під час зливи: дивіться відео

За дві години в місті випала місячна норма опадів. Дощ прогнозують до кінця доби. Та попри зливи в місті тримається спека +30 градусів.

Вестибюль станції метро "Ризька" закрили. Люди зафільмували, як вони йшли до метро.

Ета ващє!

– діляться враженнями хлопці.

Пасажири пробують дістатися метро: дивіться відео (обережно, лайка!)

В одному з бізнес-центрів видно, як вода стоїть просто за дверима, вийти вже неможливо.

Офісні робітники потрапили в "акваріум" у Москві: дивіться відео

Дехто все ж намагається йти по вулиці, хоча води там по коліно, якщо не більше.

Ситуація у Москві після дощу 15 липня: дивіться відео (обережно, лайка!)

Російські ЗМІ пишуть, що популярний серед еліти та богеми мікрорайон Патріарші пруди перетворився на справжні ставки. Хоча в цій місцевості є ставок і парк, але вода пішла по вулицях.

Це море, це річка! Дивіться, на Патриках люди плавають!

– кричать жителі Москви.

У Москві затопило елітний район: дивіться відео

"Водоспад" після зливи біля одного із житлових комплексів: дивіться відео

В іншому місці жителі узагалі вирішили звести "плотину", оскільки парковку затоплює.

Затоплена парковка у Москві та "плотина" для захисту машин / Фото росЗМІ

А в одному з ЖК вода потрапила всередину.

Московський ЖК затоплює: дивіться відео

Кумедно, але також є інформація, що у Державній думі затопило курилку.