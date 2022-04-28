Москву ждет невиданная бедность, – Подоляк об отказе Европы от российских энергоносителей
Источник:Михаил Подоляк в твиттере
Михаил Подоляк заявил, что введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. По его словам, мир не может позволить себе зависеть от страны-агрессора.
Советник главы Офиса Президента отметил, что Россия "перестала быть надежным и прогнозируемым партнером", поэтому отказ от ее нефти – "не только моральная ответственность, но и расчет".
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По словам украинского чиновника, большому международному сообществу "быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не столь дорого, как если этого не сделать".
В среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела,
– добавил Михаил Подоляк.
Напомним, Владимир Зеленский ранее отмечал, что отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей неизбежен. Президент также подчеркнул, что за путинскую агрессивную политику придется заплатить бедностью большинства граждан России.
Усиление санкционного давления на Россию
- Поскольку война России против Украины продолжается, ЕС осознает требование отрезать Кремль от важнейшего источника его доходов – энергетического сектора, включая экспорт нефти и газа.
- В пяти санкционных пакетах Евросоюз поддержал запрет на импорт российского угля и отключил некоторые российские банки от SWIFT.
- Однако ежедневно появляются новые доказательства зверств россиян на украинской территории, западные правительства увеличивают военную поддержку Киева и вынуждены усилить санкционное давление на режим Путина.
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