Москву ждет невиданная бедность, – Подоляк об отказе Европы от российских энергоносителей

Михаил Подоляк заявил, что введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. По его словам, мир не может позволить себе зависеть от страны-агрессора.

Советник главы Офиса Президента отметил, что Россия "перестала быть надежным и прогнозируемым партнером", поэтому отказ от ее нефти – "не только моральная ответственность, но и расчет".

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По словам украинского чиновника, большому международному сообществу "быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не столь дорого, как если этого не сделать".

В среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых Россия еще не видела,

– добавил Михаил Подоляк.

Напомним, Владимир Зеленский ранее отмечал, что отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей неизбежен. Президент также подчеркнул, что за путинскую агрессивную политику придется заплатить бедностью большинства граждан России.

Усиление санкционного давления на Россию

Поскольку война России против Украины продолжается, ЕС осознает требование отрезать Кремль от важнейшего источника его доходов – энергетического сектора, включая экспорт нефти и газа.

В пяти санкционных пакетах Евросоюз поддержал запрет на импорт российского угля и отключил некоторые российские банки от SWIFT.

Однако ежедневно появляются новые доказательства зверств россиян на украинской территории, западные правительства увеличивают военную поддержку Киева и вынуждены усилить санкционное давление на режим Путина.

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