В понедельник утром, 19 августа, об этом сообщили телеграм-паблики, – информирует 24 Канал. Хотя, похоже, что атака произошла днем ранее – утром 18 августа.

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Атака на железнодорожный мост в Брянской области

Как пишут российские телеграм-каналы, утром того дня в районе села Витемля Погарского района Брянской области России местные заметили три беспилотника.

Два БпЛА ударили в район моста, но промахнулись. Один аппарат попал в пост, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит,
– утверждают вражеские информисточники.

Длина переправы, что была под прицелом дронов, составляет 450 метров. Соединяет она два берега реки Десны, что в целом протекает через Сумскую, Черниговскую, Киевскую области Украины, а также Смоленскую и Брянскую области России.

Где расположен мост в Брянской области, который атаковали дроны: смотрите на карте от Google maps

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До ближайшей точки на украинской границе от соответствующей переправы в Брянской области по воздушной траектории около 1 километра. Однако неизвестно точно, откуда запускали беспилотники, как именно они двигались и, возможно, маневрировали.

Сколько от моста, что атаковали дроны, до украинской границы
Сколько от моста, что атаковали дроны, до украинской границы на Сумщине / 24 Канал / Google maps