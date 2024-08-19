В понедельник утром, 19 августа, об этом сообщили телеграм-паблики, – информирует 24 Канал. Хотя, похоже, что атака произошла днем ранее – утром 18 августа.

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Атака на железнодорожный мост в Брянской области

Как пишут российские телеграм-каналы, утром того дня в районе села Витемля Погарского района Брянской области России местные заметили три беспилотника.

Два БпЛА ударили в район моста, но промахнулись. Один аппарат попал в пост, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит,

– утверждают вражеские информисточники.

Длина переправы, что была под прицелом дронов, составляет 450 метров. Соединяет она два берега реки Десны, что в целом протекает через Сумскую, Черниговскую, Киевскую области Украины, а также Смоленскую и Брянскую области России.

Где расположен мост в Брянской области, который атаковали дроны: смотрите на карте от Google maps

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До ближайшей точки на украинской границе от соответствующей переправы в Брянской области по воздушной траектории около 1 километра. Однако неизвестно точно, откуда запускали беспилотники, как именно они двигались и, возможно, маневрировали.



Сколько от моста, что атаковали дроны, до украинской границы на Сумщине / 24 Канал / Google maps