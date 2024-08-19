У понеділок вранці, 19 серпня, про це повідомили телеграм-пабліки, – інформує 24 Канал. Хоча, схоже, що атака сталася днем раніше – вранці 18 серпня.

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Атака на залізничний міст у Брянській області

Як пишуть російські телеграм-канали, вранці того дня в районі села Вітемля Погарського району Брянської області Росії місцеві помітили три безпілотники.

Два БпЛА вдарили в район мосту, але промахнулися. Один апарат потрапив до посту, пошкодивши зовнішній фасад, захисну сітку та пожежний щит,
– стверджують ворожі інформджерела.

Довжина переправи, що була під прицілом дронів, становить 450 метрів. Сполучає вона два береги річки Десни, що загалом протікає через Сумську, Чернігівську, Київську області України, а також Смоленську та Брянську області Росії.

Де розташований міст у Брянській області, який атакували дрони: дивіться на карті від Google maps

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До найближчої точки на українському кордоні від відповідної переправи в Брянській області повітряною траєкторією близько 1 кілометра. Проте невідомо достеменно, звідки запускали безпілотники, як саме вони рухалися та, можливо, маневрували.

Скільки від мосту, що атакували дрони, до українського кордону
Скільки від мосту, що атакували дрони, до українського кордону на Сумщині / 24 Канал / Google maps