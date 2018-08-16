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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мост давно был в ужасном состоянии, – житель Генуи

80 Читати новину українською
Мост в Генуе был построен в 1960-х годах
Мост в Генуе был построен в 1960-х годах / ua.censor.net.ua

В результате обрушения моста в Генуе погибли 38 человек, 16 травмированы, в том числе 12 в тяжелом состоянии. Тем временем спасатели уже третий день разгребают завалы и ликвидируют последствия катастрофы, унесшей жизни тридцати восьми человек.

Полиция опровергла наличие еще одного погибшего. В регионе на год ввели режим чрезвычайного положения. И хотя причины трагедии пока не установили, в полиции убеждены: обвал произошел из-за человеческой ошибки.

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Как это произошло – будет изучать прокуратура. Но одной из наиболее вероятных причин называют несвоевременное обслуживание и плохое техническое состояние сооружения. Ведь колонны, на которых стоит мост, давно были в аварийном состоянии. Их несколько раз ремонтировали, впрочем всегда – некачественно.

"Этот мост был в ужасном состоянии еще задолго до того, как рухнул. И кроме меня так думают еще много людей. На него оказывалась слишком большая нагрузка, он же построен еще в 1960-х годах, поэтому нельзя сравнивать трафик, который был тогда и который есть сейчас", – отметил житель Генуи.

Отметим, пострадавшие в результате обрушения моста в Италии украинка и ее муж до сих пор находятся в больнице. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. На момент катастрофы супруги Наталья Елина и Евгений Бабин ехали на отдых во Францию. Местные СМИ назвали их спасение чудом, ведь автомобиль пары упал с высоты более 80 метров. Спасатели достали их из-под завалов и направили в больницу Сан-Мартино в Генуе.

 

Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Обвал моста в Генуе
Источник: 24 Канал
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