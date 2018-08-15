Страшная катастрофа в Генуе: шансов найти раненых очень мало

В больницу Сан-Мартино, в Генуе, спасатели доставили 20 человек, которых удалось спасти. Их достали из-под завалов и обломков моста. Спасательная операция которая началась вчера вечером, продолжается до сих пор.

Об этом сообщила корреспондент "Радио Свобода" Свгения Руденко.

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По словам журналистки, шансов найти раненых очень мало. Сейчас находят только тела погибших, а это около 40 человек. Двух украинцев удалось спасти. У Натальи несколько переломов, они не серьезные, хотя она и нуждается в операции на ноге.

Однако после всех необходимых обследований женщину должны выписать через 2 недели. Мужу Натальи наложили только шину на шею. Врачи отметили, что Наталья из Украины, а ее муж из Молдовы.

К раненным людям посетителей пускают только по специальному разрешению. Возле морга большое количество людей, которые вынуждены стоять в очереди для того, чтобы узнать тела своих родных и близких, погибших во время страшной катастрофы.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 39 человек.