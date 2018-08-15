Обвал моста в Генуе: известны детали о состоянии здоровья украинцев

Из-под завалов в Генуе достали двух украинцев. Они были на мосту как раз в момент трагедии, их автомобиль упал с высоты более 80 метров. Спасатели не оставляют надежд найти живых и продолжают поиски.

Между тем число жертв трагедии достигло 39 человек. Среди них – трое детей.

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В полиции уже заявили: причиной обвала является человеческая ошибка. И уже открыли дело относительно преступной халатности. В итальянской Генуе продолжаются спасательные работы: разгребают завалы, чтобы найти людей. Работают медики, правоохранители и пожарные. К спасению привлекли и поисковых собак.

Спасатели надеются, что, вероятно, под обломками кто-то мог уцелеть. Ведь вчера двух людей удалось вырвать из лап смерти. Кстати, ими оказались двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице "Сан Мартин". Это Наталья Элина и Евгений Бабин.



Евгений Бабин и Наталья Элина

Пара ехала отдыхать в Ниццу. Сейчас их перевели в реанимационное отделение.

У женщины была травма позвоночника и перелом голени со смещением. Ей сделали операцию в нашем отделении. У мужчины похожи травмы. Оба находятся в состоянии средней тяжести,

– отметил пресс-атташе больницы "Сан Мартин" Пьетро Пизано.

Спасатели надеются, что Наталья и Евгений не единственные кто уцелел под обломками. Говорят, будут работать пока не разберут все завалы.

"Самой трудной задачей было разобрать огромное количество обломков. Механические операции, которые нужно выполнить, чтобы добраться до погребенных под завалами людей. Мы не знаем, сколько еще продлится спасательная операция, ситуация заставляет нас двигаться постепенно", – заявил начальник национальной пожарной бригады в Пьемонти Эммануэль Джис.

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Трагедия, унесшая жизни почти сорока человек, произошло вчера. На железнодорожные пути неподалеку от жилых домов упал участок моста длинной почти в сотню метров. Вниз полетели легковые автомобили и грузовики. Десятки людей оказались под завалами.

Я начал ему звонить, звонил 40, 50 раз, звонил его другу, который вместе с женой тоже был там, все они чилийцы. А тогда я приехал в больницу, и мне сказали, что мой брат умер,

– рассказал брат погибшего Мигель Фигероа.

Напомним, во вторник, 14 августа, около полудня по местному времени во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера.