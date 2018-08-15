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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обвал мосту у Генуї: відомі деталі про стан здоров'я українців

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З-під завалів у Генуї дістали двох українців.
З-під завалів у Генуї дістали двох українців. / Фото з Twitter

З-під завалів у Генуї дістали двох українців. Вони були на мосту якраз в момент трагедії, їхнє авто впало з висоти понад 80 метрів. Рятувальники не полишають надій знайти живих і продовжують пошуки.

Тим часом кількість жертв трагедії сягнула 39 людей. Серед них – троє дітей.

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У поліції вже заявили: причиною обвалу є людська помилка. І вже відкрили справу щодо злочинної недбалості. В італійській Генуї тривають рятувальні роботи: розгрібають завали, аби знайти людей. Працюють медики, правоохоронці та пожежники. До порятунку залучили і пошукових собак.

Рятувальники сподіваються, що, ймовірно, під уламками хтось міг вціліти. Адже вчора двох людей вдалося вирвати з лап смерті. До речі, ними виявилися двоє українців. Нині вони перебувають у лікарні "Сан Мартін". Це Наталія Єліна і Євгеній Бабін.

обвал мосту у Генуї стан здоров'я українців
Євгеній Бабін та Наталія Єліна

Пара їхала відпочивати до Ніцци. Нині їх перевели в реанімаційне відділення.

У жінки була травма хребта і перелом гомілки зі зміщенням. Їй зробили операцію в нашому відділенні. У чоловіка схожі ураження. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості,
– зазначив прес-атташе лікарні "Сан Мартін" П'єтро Пізано.

 Рятувальники сподіваються, що Наталія і Євгеній не єдині хто вцілів під уламками. Кажуть, будуть працювати доки не розберуть усі завали.

"Найважчим завданням було розбирати величезну кількість уламків. Механічні операції, які треба виконати, аби дістатись до похованих під завалами людей. Ми не знаємо, скільки ще триватиме рятувальна операція, ситуація змушує нас рухатись поступово", – заявив начальник національної пожежної бригади у П'ємонті Еммануель Джісі.

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Трагедія, що забрала життя майже сорока людей, трапилась вчора. На залізничні колії неподалік житлових будинків впала ділянка мосту майже сотню метрів. Вниз летіли легкові автомобілі та вантажівки. Десятки людей опинилися під завалами споруди.

Я почав йому телефонувати, дзвонив 40, 50 разів, дзвонив його другові, що разом з дружиною теж був там, усі вони чилійці. А тоді я приїхав до лікарні, і мені сказали, що мій брат помер,
– розповів брат загиблого Мігель Фігероа.

Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, приблизно опівдні за місцевим часом під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера.

Теги: Новини України Жертви Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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