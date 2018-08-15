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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обвал мосту у Генуї: три ймовірні причини трагедії

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В Італії вже 38 жертв від обвалу мосту, серед них троє дітей. Похованих під уламками може бути ще більше, адже рятувальні роботи і досі тривають. У поліції вважають: причиною обвалу є людська помилка. І вже відкрили справу щодо злочинної недбалості.

У Генуї досі тривають рятувальні роботи. Працюють медики, правоохоронці та пожежники. До порятунку залучили і пошукових собак. Рятувальники сподіваються, що ймовірно під уламками хтось міг вціліти. Адже вчора двох людей вдалося вирвати з лап смерті.

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"Найважчим завданням було розбирати величезну кількість уламків. Механічні операції, які треба виконати, аби дістатись до похованих під завалами людей. Ми не знаємо, скільки ще триватиме рятувальна операція, ситуація змушує нас рухатись поступово", – заявив начальник національної пожежної бригади у П'ємонті Еммануель Джісі.

Це не нещасний випадок, а людська помилка - заявив Генпрокурор Генуї він після завершення інспекції в районі мосту. Відкинувши версію про блискавку. За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності. Проте як саме це сталося прокуратура ще вивчатиме.

Однією з найімовірніших причин називають несвоєчасне обслуговування і поганий технічний стан споруди. Колони, на яких стоїть міст, давно у аварійному стані. Їх кілька разів ремонтували, утім завжди – неякісно.

Після трагедії користувачі мереж почали публікувати фото із помітними тріщинами на мосту, які зробили раніше. Зношеність мосту опосередковано підтвердив і прем'єр міністр Італії.

Цей міст був збудований ще наприкінці шістдесятих і на той час ця робота викликала захват. Але зрозуміло, що він, як і багато інших споруд, піддається впливу часу. Ми маємо провести усі необхідні перевірки, щоб визначити, що спричинило трагедію і запобігти повторенню таких випадків у майбутньому,
– прокоментував прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Третю ж версію масово поширюють європейські ЗМІ. Згідно з нею, винуватцем обвалу моста є власне автор проекту – архітектор Ріккардо Моранді. Адже багато експериментував і у багатьох проектах використовував більше цементу і менше металу. Крім Італії, Моранді будував мости у низці інших країн – Лівії, Еквадорі, Венесуелі.

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В останній, до слова, творіння архітектора теж зазнало краху. Венесуельський міст, що є майже двійником моста в Генуї, у 60-х роках обвалився через зіткнення з кораблем.

Теги: Жертви Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 канал
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