Обвал моста в Генуе: три вероятных причины трагедии

В Италии уже 38 жертв обрушения моста, среди них трое детей. Погребенных под обломками может быть еще больше, ведь спасательные работы до сих пор продолжаются. В полиции считают: причиной обвала является человеческая ошибка. И уже открыли дело по преступной небрежности.

В Генуе до сих пор продолжаются спасательные работы. Работают медики, правоохранители и пожарные. К спасению привлекли и поисковых собак. Спасатели надеются, что, вероятно, под обломками кто-то мог уцелеть. Ведь вчера двух людей удалось вырвать из лап смерти.

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"Самой трудной задачей было разбирать огромное количество обломков. Механические операции, которые нужно выполнить, чтобы добраться до погребенных под завалами людей. Мы не знаем, сколько еще продлится спасательная операция, ситуация заставляет нас двигаться постепенно", – заявил начальник национальной пожарной бригады в Пьемонте Эммануэль Джиси.

Это не несчастный случай, а человеческая ошибка – заявил Генпрокурор Генуе после завершения инспекции в районе моста. Отбросив версию о молнии. По факту происшествия прокуратура открыла дело по преступной небрежности и массовому убийству по неосторожности. Однако как это произошло прокуратура еще будет изучать.

Одной из наиболее вероятных причин называют несвоевременное обслуживание и плохое техническое состояние сооружения. Колонны, на которых стоит мост, давно в аварийном состоянии. Их несколько раз ремонтировали, впрочем всегда – некачественно.

После трагедии пользователи сетей начали публиковать фото с заметными трещинами на мосту, которые сделали ранее. Износ моста косвенно подтвердил и премьер-министр Италии.

Этот мост был построен еще в конце шестидесятых и в то время эта работа вызвала восторг. Но понятно, что он, как и многие другие сооружения, подвергается воздействию времени. Мы должны провести все необходимые проверки, чтобы определить, что послужило причиной трагедии и предотвратить повторение таких случаев в будущем,

– прокомментировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Третью же версию массово распространяют европейские СМИ. Согласно ей, виновником обрушения моста является собственно автор проекта – архитектор Риккардо Моранди. Ведь много экспериментировал и во многих проектах использовал больше цемента и меньше металла. Кроме Италии, Моранди строил мосты в ряде других стран – Ливии, Эквадоре, Венесуэле.

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Последнее к слову, творение архитектора тоже потерпело крах. Венесуэльский мост, почти двойник моста в Генуе, в 60-х годах обвалился из-за столкновения с кораблем.