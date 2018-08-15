Обвал мосту у Генуї: серед постраждалих є українці

Українців немає серед кількох десятків загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту Моранді, що стався 14 серпня в італійському місті Генуя. Проте, двоє громадян постраждали і були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Facebook.

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14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 39 людей.

Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у Генеральному консульстві України в Мілані розповіли, що внаслідок обвалу мосту двоє українців отримали поранення.

"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарень "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали", – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, головний прокурор Генуї Франческо Коцці повідомив, що причиною обвалу мосту була людська помилка, а не випадковість.