Обвал моста в Генуе: среди пострадавших есть украинцы

Украинская нет среди нескольких десятков погибших в результате обвала автомобильного моста Моранди, который произошел 14 августа в итальянском городе Генуя. Однако, двое граждан пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

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14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 39 человек.

Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет,

– говорится в сообщении.

В то же время в Генеральном консульстве Украины в Милане рассказали, что в результате обрушения моста двое украинцев получили ранения.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. К другим больниц "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", – рассказали в ведомстве.

Напомним, главный прокурор Генуи Франческо Коцца сообщил, что причиной обрушения моста была человеческая ошибка, а не случайность.