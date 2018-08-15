Обвал моста в Генуе: количество жертв возросло, известна причина трагедии

Вероятнее всего, обвал моста в итальянской Генуе произошел из-за человеческого фактора. Сейчас власть Италии подтвердила 39 смертей, среди погибших – дети 8, 12 и 13 лет.

Об этом информирует Rai.News.

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Подтверждена гибель 39 человек, трое из них – дети 8, 12 и 13 лет. Еще 16 человек находятся в больницах, 12 из них – в тяжелом состоянии,

– пишут в издании.

Также там отмечают, что тела 5 людей до сих пор не идентифицированы.

Главный прокурор Генуи Франческо Коцци сообщил о причине обвала моста.

Это была не случайность, а человеческая ошибка,

– подчеркнул он.

Более подробной информации относительно причин обрушения моста пока не разглашают, однако ранее заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдуардо Рикси подчеркнул необходимость найти виновников трагедии. Он подчеркнул, что такой мост не разрушается из-за удара молнии или из-за шторма.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 39 человек.