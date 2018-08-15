Обвал мосту у Генуї: кількість жертв зросла, відома причина трагедії

Найімовірніше обвал мосту в італійській Генуї стався через людський фактор. Наразі влада Італії підтвердила 39 смертей, серед загиблих – діти 8, 12 та 13 років.

Про це інформує Rai.News.

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Підтверджено загибель 39 людей, троє із них – діти 8, 12 та 13 років. Ще 16 людей перебувають у лікарнях, 12 із них – у важкому стані,

– пишуть у виданні.

Також там зазначають, що тіла 5 людей досі не ідентифіковані.

Головний прокурор Генуї Франческо Коцці повідомив про причини обвалу мосту.

Це була не випадковість, а людська помилка,

– наголосив він.

Більш детальної інформації щодо причин обвалу мосту поки не розголошують, проте раніше заступник міністра інфраструктури і транспорту Італії Едуардо Ріксі наголосив на необхідності знайти винуватців трагедії. Він підкреслив, що такий міст не руйнується через удар блискавки або через шторм.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 39 людей.