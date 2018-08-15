Страшна катастрофа в Генуї: шансів знайти поранених дуже мало

У лікарню Сан-Мартіно, що в Генуї, рятувальники доправили 20 людей, яких вдалось врятувати. Дістали їх з-під завалля та обвалу моста. Рятувальна операція працювала тривала вчора ввечері, сьогодні вночі, триває і досі.

Про це повідомила кореспондентка "Радіо Свобода" Свгенія Руденко.

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За словами журналістки, шансів знайти поранених дуже мало. Зараз знаходять лише тіла загиблих, а це близько 40 людей. Двох українців вдалось врятувати. У Наталії кілька переломів, вони не серйозні, хоча окрім цього, вона потребує операції на нозі.

Однак після усіх необхідних обстежень жінку мають випустити за 2 тижні. Чоловікові Наталії наклали лише шину на шию. Лікарі зазначили, що жінка Наталія з України, а її чоловік з Молдови.

До поранених людей відвудувачів пускають лише за спеціальним дозволом. Біля моргу велика кількість людей, які змушені стояти у черзі для того, щоб впізнати тіла своїх родичів та близьких, які загинули під час страшної катастрофи.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 39 людей.