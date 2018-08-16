Міст давно був у жахливому стані, – житель Генуї

Внаслідок обвалу моста у Генуї загинуло 38 людей, 16 травмовано, зокрема 12 у важкому стані. Тим часом рятувальники уже третій день розгрібають завали і ліквідовують наслідки катастрофи, що забрала життя тридцяти восьми людей.

Поліція заперечила наявність ще одного загиблого. У регіоні на рік ввели режим надзвичайного стану. І хоч причини трагедії поки не встановили, у поліції переконані: обвал трапився через людську помилку.

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Як саме це сталося – вивчатиме прокуратура. Та однією з найімовірніших причин називають несвоєчасне обслуговування і поганий технічний стан споруди. Адже колони, на яких стоїть міст, давно були у аварійному стані. Їх кілька разів ремонтували, утім завжди – неякісно.

"Цей міст був у жахливому стані ще задовго до того, як обвалився. І крім мене так думають ще багато людей. На нього створювалось завелике навантаження, він ж збудований ще у 1960-х роках, тож не можна порівнювати трафік, який був тоді і який є зараз", – наголосив житель Генуї.

Зазначимо, постраждала внаслідок обвалу моста в Італії українка та її чоловік і досі перебувають у лікарні. Нині їх здоров'ю нічого не загрожує. На момент катастрофи подружжя Наталії Єліної та Євгена Бабіна саме їхало на відпочинок до Франції.

Місцеві ЗМІ назвали їхній порятунок дивом, адже авто пари впало з висоти понад 80 метрів. Рятувальники дістали їх з-під завалів і направили до лікарні Сан-Мартіно у Генуї.