Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о еще одном российском солдате, обманутым Путиным.
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Он также считал, что поход на Украину – это продолжение учений. Парень рассказал, что прибыл из воинской части в Нижнем Новгороде.
Геращенко говорит, что у россиян мотивации воевать с украинцами вообще нет. По его словам, наиболее высокомотивированные отряды спецназа стянуты под Киев.
"Мы отстоим Киев, а значит отстоим всю Украину!", – написал советник главы МВД.
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