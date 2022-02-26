Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о еще одном российском солдате, обманутым Путиным.

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Он также считал, что поход на Украину – это продолжение учений. Парень рассказал, что прибыл из воинской части в Нижнем Новгороде.

Геращенко говорит, что у россиян мотивации воевать с украинцами вообще нет. По его словам, наиболее высокомотивированные отряды спецназа стянуты под Киев.

"Мы отстоим Киев, а значит отстоим всю Украину!", – написал советник главы МВД.