Радник очільника МВС Антон Геращенко розповів про ще одного російського солдата, ошуканого Путіним.

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Він також вважав, що похід в Україну – це продовження навчань. Хлопець розповів, що прибув з військової частини у Нижньому-Новгороді.

Геращенко каже, що у росіян мотивації воювати з українцями взагалі немає. За його словами, найбільш високомотивовані загони спецназу стягнуті під Київ.

"Ми відстоїмо Київ, а значить відстоїмо всю Україну!", – написав радник очільника МВС.

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