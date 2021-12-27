А для этого придумали незаурядную мотивацию. Каждому эмигранту, кто вернется жить домой, обещают выплату в 26 тысяч евро.

К слову, недавно Премьер-министр Хорватии встретился с мэром Львова.

Вернувшимся на родину эмигрантам в Хорватии выплатят по 26 тысяч евро

Новая программа хорватской власти называется "Я выбираю Хорватию".

Ее участники могут получить 26 тысяч евро – если до сих пор проживали за границей (в основном речь о других странах Европейского Союза), но решат вернуться на родину.

Впрочем, есть еще одно условие – на территории Хорватии эти вернувшиеся должны создать бизнес.

Необходимость воплощения такой программы власти объясняют уменьшением населения страны и его старением .

Вначале правительство не рассчитывает на большую волну тех, кто захочет вернуться – речь идет хотя бы о 4 или 4,5 тысячи человек. Старт программы намечен уже на 1 января.

Обратите внимание: хорватов по приблизительным оценкам, как пишет Википедия , сейчас примерно 4,5 миллиона в самой Хорватии и на Балканах в целом. И еще как минимум столько же диаспоры в остальном мире.

В программе "Я выбираю Хорватию" также говорится, кроме возвращения людей из-за границы, и о возвращении жителей городов в малонаселенные сельские регионы. Таким также будут давать премию – те же 26 тысяч евро.

К слову:

Из Украины, как посчитали в Opendatabot, за год выехали безвозвратно 600 тысяч человек. Это максимум за 11 прошлых лет.

А вот Литва противостоит нелегальным мигрантам – до 20 января им обещают по 1000 евро каждому, лишь бы они вернулись домой.