Мотивация какая – они захватчики: Гайдай назвал, кто воюет на стороне оккупантов

Сергей Гайдай говорит, что российские военные являются захватчиками. Это их и мотивирует для наступления.

По словам главы Луганской ОВА, украинские и российские военные – это люди кардинально разные. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона 12 апреля, сообщает 24 канал.

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Гайдай говорит, что с самого начала войны сражались настойчивые русские военные. Затем в Украину бросили кадыровцев и мобилизованных из ОРДЛО.

Мотивация орков какова: они есть захватчики. Первая волна – это вообще работяги, которых бросили просто. Вторая волна – это ЛДНРовцы и кадыровцы, пришедшие грабить. А дальше уже – россияне, которые так же воюют на своей земле,

– рассказал Гайдай.

Он добавляет, что наши военные гораздо сильнее. Ведь мотивацией для них есть мир и воля, а не захват.

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