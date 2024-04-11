Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил боец с позывным "Фантом". По его словам, и мобилизованные имеют мотивацию, поскольку понимают, что в стране война.

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Как повлиять на мотивацию

По словам военного, сами бойцы делают все, чтобы мотивировать. В частности, передают боевой опыт, который может спасти жизнь. Знакомят с определенными правилами и законами батальонов.

"Такие законы войны, как не оставить "трехсотого", сохранить максимально жизнь своих подчиненных, научить их выживать – эти все правила помогают в мотивации. Потому что человек, который еще не ранен и идет на боевые, точно знает, что за ним придут, вернутся, не оставят умирать. Это очень важно – это мотивация", – заметил он.

Соответственно мотивация должна начинаться уже с учебных центров, куда приходят военные. С начала они должны понимать то, что будут делать и с чем могут столкнуться на фронте.

Как избавиться от страха

Страх – очевидное и самое распространенное явление. "Фантом" отметил, что с ним надо бороться. Поскольку из-за страха можно допустить ошибки, которые могут стоить собственной жизни и жизни собратьев.

"Бойцы, которые теряют страх, также являются угрозой. Потому что они уже не боятся погибнуть, и будут идти на бой, даже когда это не нужно. Не всегда нужно идти хладнокровно и "умереть красиво". Очень важно выполнить задание, и как уже человек себя настроит на это выполнение задачи – это основное", – отметил он.

Важна условная "золотая середина". А еще – знания, которые крайне важны на войне: калибры оружия, "выходы" свои и вражеские, приблизительные дистанции поражения.

"Лично я, это немножко неправильно, смирился с тем, что я на войне и со мной может произойти что угодно. Поэтому я все анализировал, действовал спокойно. Понадобится это или нет каждому бойцу, но ключевые правила – это кто возле тебя, как прикрывают, анализировать и не делать лишних движений", – резюмировал военный.

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