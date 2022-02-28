Мотивация оккупантов низкая, а после столкновения с отпором становится мизерной, – Резников
Источник:Алексей Резников
Российские оккупанты массово погибают на территории Украины после вторжения. Большинство из них совсем молодые солдаты.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, часть россиян является обманутой и зазомбированной пропагандой, еще кого-то запугали.
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"В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысокая", - заметил Резников.
Он отметил, что после столкновения с сопротивлением героических защитников и защитниц Украины мотивация врага становится вообще мизерной. Этому способствует и ощущение мощи украинского оружия.
Украинцы не встретили оккупантов с цветами. Напротив, все называют их фашистами и требуют уйти.
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