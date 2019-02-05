Мотивационная история о парализованном парне, который рисует картины

Максим Калинчук из Житомира на своем примере учит, что нельзя опускать руки. 22-летний парень после тяжелой травмы рисует картины, держа кисточку зубами.

Парень практически весь парализован из-за неудачного прыжка три года назад.

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"Я открыл глаза и понял, что не чувствую вообще ничего, возле меня было очень много людей, которые бегали то туда, то сюда. Я был благодарен Богу, что был в тот момент вообще жив", – рассказал художник-любитель.

Максим Калинчук, которого парализовало из-за неудачного прыжка

Впрочем, после тяжелой травмы Максим не сломался – он решил бороться за жизнь и способность ходить. Вдохновение нашел в искусстве, свой первый рисунок создал во Львове во время реабилитации, хотя до этого кисточку даже не держал в руках.

Максим рисует картины с кисточкой в зубах

Сейчас у него уже больше 10 картин – большинство из них купили заказчики из Харькова и Житомира.

Картины Максима невозможно отличить от профессиональных

Первый рисунок назывался "Кровь из носу". Я просто обмакнул кисть в красную краску и со всего размаха ляпнул на холст,

– вспомнил Максим Калинчук.

С парнем рядом всегда родители и родной брат. Они занимаются с ним физкультурой и верят, что в конце концов он начнет ходить.

Пересесть, к сожалению, он сам не может, для того, чтобы переместить его с кровати на коляску или спустить на мат, нужна помощь,

– рассказал брат Максима Вадим Калинчук.

Своими картинами Максим пытается заработать на реабилитацию и специальный тренажер, который стоит почти четверть миллиона гривен. Парень верит, что когда-то он встанет с коляски и будет проводить тренинги для людей с инвалидностью, мотивируя их никогда не опускать руки.