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      Мотивационная история о парализованном парне, который рисует картины

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      Максим Калинчук из Житомира на своем примере учит, что нельзя опускать руки. 22-летний парень после тяжелой травмы рисует картины, держа кисточку зубами.

      Парень практически весь парализован из-за неудачного прыжка три года назад.

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      "Я открыл глаза и понял, что не чувствую вообще ничего, возле меня было очень много людей, которые бегали то туда, то сюда. Я был благодарен Богу, что был в тот момент вообще жив", – рассказал художник-любитель.

      мотивація житомир Максим Калінчук

      Максим Калинчук, которого парализовало из-за неудачного прыжка

      Впрочем, после тяжелой травмы Максим не сломался – он решил бороться за жизнь и способность ходить. Вдохновение нашел в искусстве, свой первый рисунок создал во Львове во время реабилитации, хотя до этого кисточку даже не держал в руках.

      Максим Калінчук картини житомир мотивація

      Максим рисует картины с кисточкой в зубах

      Сейчас у него уже больше 10 картин – большинство из них купили заказчики из Харькова и Житомира.

      картини Житомир Максим Калінчук мотивація

      Картины Максима невозможно отличить от профессиональных

      Первый рисунок назывался "Кровь из носу". Я просто обмакнул кисть в красную краску и со всего размаха ляпнул на холст,
      – вспомнил Максим Калинчук.

      С парнем рядом всегда родители и родной брат. Они занимаются с ним физкультурой и верят, что в конце концов он начнет ходить.

      Пересесть, к сожалению, он сам не может, для того, чтобы переместить его с кровати на коляску или спустить на мат, нужна помощь,
      – рассказал брат Максима Вадим Калинчук.

      Своими картинами Максим пытается заработать на реабилитацию и специальный тренажер, который стоит почти четверть миллиона гривен. Парень верит, что когда-то он встанет с коляски и будет проводить тренинги для людей с инвалидностью, мотивируя их никогда не опускать руки.

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      Теги: Новости Украины Мотивация Исскусство Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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