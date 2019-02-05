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      Мотиваційна історія про паралізованого хлопця, який малює картини

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      Максим Калінчук з Житомира на своєму прикладі вчить, що не можна опускати руки. 22-річний хлопець після важкої травми малює картини, тримаючи пензлик зубами.

      Хлопець практично весь паралізований через невдалий стрибок три роки тому.

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      "Я відкрив очі і зрозумів, що не відчуваю взагалі нічого, біля мене було дуже багато людей, які бігали то туди, то сюди. Я був вдячний Богу, що був в той момент взагалі живий", – розповів художник-аматор.

      мотивація житомир Максим Калінчук
      Максим Калінчук, якого паралізувало через невдалий стрибок

      Втім після важкої травми Максим не зламався – він вирішив боротись за життя та здатність ходити. Натхнення знайшов у мистецтві, свій перший малюнок створив у Львові під час реабілітації, хоча до цього пензлик навіть не тримав у руках.

      Максим Калінчук картини житомир мотивація
      Максим малює картини з пензликом у зубах

      Зараз у нього вже більше 10 картин – більшість з них купили замовники з Харкова та Житомира.

      картини Житомир Максим Калінчук мотивація
      Картини Максима неможливо відрізнити від професійних

      Перший малюнок називався "Кров з носу". Я просто вмочив пензль в червону фарбу і з усього розмаху ляпнув на холст,
      – згадав Максим Калінчук.

      Із хлопцем поруч завжди батьки та рідний брат. Вони займаються із ним фізкультурою та вірять, що врешті він почне ходити.

      Пересісти, на жаль, він сам не може, для того, щоб його помістити з ліжка на коляску чи спустити на мат, потрібна допомога,
      – розповів брат Максима Вадим Калінчук.

      Своїми картинами Максим намагається заробити на реабілітацію та спеціальний тренажер, який коштує майже чверть мільйона гривень. Хлопець вірить, що колись він встане з візка та проводитиме тренінги для людей з інвалідністю, мотивуючи їх ніколи не опускати руки.

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      Теги: Новини України Новини Житомира Мистецтво Мотивація
      Джерело: 24 канал
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