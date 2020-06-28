Чешский скульптор Михал Цимала одел защитные маски на свои работы. Необычную коллекцию представил в Праге.

Защитных масок разных цветов и форм на выставке – множество. Есть созданные из гипса, из пластиковой бутылки, из куска ткани. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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Создавать свою коллекцию Михал начал еще до пандемии. Однако распространение коронавируса внесло свои коррективы в его произведения.

На время карантина скульптор вместе с семьей уехал в деревню. Там он нашел новые материалы для своих работ: глину и сено. А еще, путешествуя на автомобиле между деревней и городом, он собирал маски, которые ему попадались на обочине дорог. Художник говорит, что карантин стал самым продуктивным периодом в его профессиональной карьере.

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"Это был период наибольшего сосредоточения и покоя в моей жизни. Меня никто не беспокоил, никто мне не надоедал. Я был сосредоточен исключительно на искусстве", – объяснил скульптор Михал Цимала.

Смотрите фото работ скульптура:

Видео с выставки в Праге: