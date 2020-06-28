Чеський скульптор Міхал Цимала одягнув у захисні маски свої роботи. Незвичну колекцію представив у Празі.

Захисних масок різних кольорів і форм у виставці – безліч. Є створені з гіпсу, з пластикової пляшки, зі шматка тканини. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Створювати свою колекцію Міхал почав ще до пандемії. Проте поширення коронавірусу внесло свої корективи у його твори.

На час карантину скульптор разом з родиною поїхав у село. Там він знайшов нові матеріали для своїх робіт: глину та сіно. А ще, подорожуючи автомобілем між селом і містом, він збирав маски, які йому траплялися на узбіччі доріг. Митець каже, що карантин став найпродуктивнішим періодом у його професійній кар'єрі.

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"Це був період найбільшого зосередження і спокою у моєму житті. Мене ніхто не турбував, ніхто мені не докучав. Я був зосереджений виключно на мистецтві", – пояснив скульптор Міхал Цимала.

Дивіться фото робіт скульптура:

Відео з виставки у Празі: